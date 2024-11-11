 
الإثنين 2024-11-11 12:06 م
 

خبير يتحدث عن صعوبات أمام ترامب في إلغاء العقوبات ضد روسيا

H
ترامب
الإثنين، 11-11-2024 11:50 ص

الوكيل الإخباري- رجح الخبير الروسي دميتري سوسلوف عدم قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إلغاء العقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى أنه سيحتاج موافقة الكونغرس على ذلك.

وقال نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة بالمدرسة العليا للاقتصاد: "لا أعتقد أن بإمكان إدارة ترامب رفع بعض العقوبات ضد روسيا، أو حتى جميع العقوبات ضدها، من غير الممكن رفع جميع العقوبات، لأن ذلك يتطلب موافقة الكونغرس".

وأضاف: "لن يأذن الكونغرس بذلك في أي وقت في المستقبل المنظور."
وتابع سوسلوف: "يمكن مناقشة رفع العقوبات في حال تم حل النزاع في أوكرانيا من دون الاعتراف بالأراضي المحررة على أنها أراض روسية، إلا أن روسيا لن توافق على ذلك".

اضافة اعلان


ولفت الخبير أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض أيضا عقوبات على روسيا وهم يقولون حتى اليوم إنهم سيحتاجون إلى "تعزيز السياسات والعقوبات المناهضة لروسيا مع وصول إدارة ترامب إلى البيت الأبيض".


وأردف: "التخفيف الأحادي الجانب في السياسة الأمريكية تجاه روسيا سيؤدي إلى توجيه الاتهامات لترامب، وفي هذه الحالة، ستلصق بترامب التهم بالضعف وخيانة المصالح الوطنية الأمريكية والاستسلام لأعداء الولايات المتحدة".

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية مندوبا عن الملك.. ولي العهد يشارك الثلاثاء بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

H

عربي ودولي خبير يتحدث عن صعوبات أمام ترامب في إلغاء العقوبات ضد روسيا

لاتم

أخبار الشركات برنامج Jordan Source يدعم مساعي البنك المركزي الأردني ويساهم في تسليط الضوء على إنجازات المملكة في مجال التكنولوجيا المالية

الشهيد ياسر عرفات

فلسطين 20 عاما على استشهاد القائد ياسر عرفات

سبائك ذهب

أسواق ومال الذهب يواصل خسائره مع ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية

تعبيرية

أخبار محلية أسعار الخضار والفواكه في الأردن الاثنين

هنجاريا

أخبار محلية منح دراسية مقدمة من هنغاريا للطلبة الأردنيين - رابط تقديم

ا

أخبار محلية البنك المركزي يطرح إصدارا ثانيا من سندات الخزينة



 


الأكثر مشاهدة