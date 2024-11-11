خبير يتحدث عن صعوبات أمام ترامب في إلغاء العقوبات ضد روسيا

الوكيل الإخباري- رجح الخبير الروسي دميتري سوسلوف عدم قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إلغاء العقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى أنه سيحتاج موافقة الكونغرس على ذلك.



وقال نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة بالمدرسة العليا للاقتصاد: "لا أعتقد أن بإمكان إدارة ترامب رفع بعض العقوبات ضد روسيا، أو حتى جميع العقوبات ضدها، من غير الممكن رفع جميع العقوبات، لأن ذلك يتطلب موافقة الكونغرس".



وأضاف: "لن يأذن الكونغرس بذلك في أي وقت في المستقبل المنظور."

وتابع سوسلوف: "يمكن مناقشة رفع العقوبات في حال تم حل النزاع في أوكرانيا من دون الاعتراف بالأراضي المحررة على أنها أراض روسية، إلا أن روسيا لن توافق على ذلك".

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ولفت الخبير أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض أيضا عقوبات على روسيا وهم يقولون حتى اليوم إنهم سيحتاجون إلى "تعزيز السياسات والعقوبات المناهضة لروسيا مع وصول إدارة ترامب إلى البيت الأبيض".



وأردف: "التخفيف الأحادي الجانب في السياسة الأمريكية تجاه روسيا سيؤدي إلى توجيه الاتهامات لترامب، وفي هذه الحالة، ستلصق بترامب التهم بالضعف وخيانة المصالح الوطنية الأمريكية والاستسلام لأعداء الولايات المتحدة".