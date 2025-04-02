خروقات إسرائيلية متواصلة في المناطق اللبنانية الحدودية

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن جيش الإحتلال أطلق النار على مواطن في بلدة العديسة، ما أدى لإصابته، كما اطلق النار على سيارة دون وقوع إصابات بشرية، وقام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من موقع العاصي باتجاه منطقة كروم الشراقي شرقي مدينة ميس الجبل لإرهاب المواطنين وأهالي البلدة".
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