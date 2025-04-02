خروقات إسرائيلية متواصلة في المناطق اللبنانية الحدودية

الوكيل الإخباري- واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خروقاته البرية والجوية للأراضي اللبنانية الحدودية، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح.

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