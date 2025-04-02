الأربعاء 2025-04-02 08:23 م
 

خروقات إسرائيلية متواصلة في المناطق اللبنانية الحدودية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الأربعاء، 02-04-2025 05:33 م

الوكيل الإخباري-   واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خروقاته البرية والجوية للأراضي اللبنانية الحدودية، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح.

اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن جيش الإحتلال أطلق النار على مواطن في بلدة العديسة، ما أدى لإصابته، كما اطلق النار على سيارة دون وقوع إصابات بشرية، وقام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من موقع العاصي باتجاه منطقة كروم الشراقي شرقي مدينة ميس الجبل لإرهاب المواطنين وأهالي البلدة".

 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي ترامب يلتقي الشرع في السعودية

الملك يجتمع بممثلي مؤسسات اقتصادية حكومية وشركات ألمانية

أخبار محلية الملك يجتمع بممثلي مؤسسات اقتصادية حكومية وشركات ألمانية

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون الاجتماعي مع المغرب والبحرين

وزارة الثقافة

أخبار محلية اختتام فعاليات برنامج رمضانيات 2025

نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية المفرق: "المهندسين" تكرّم الفائزين والمشاركين في المسابقة القرآنية الرمضانية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يدين توسيع إسرائيل عدوانها على قطاع غزة واستهداف عيادة

عطلة

خاص بالوكيل الاردنيون على موعد مع عطل رسمية .. تعرف عليها

عجلون

أخبار محلية عطلة العيد تحفز الحركة السياحية في عجلون



 
 





الأكثر مشاهدة