خطة اغتيال خامنئي تشعل الجدل .. ونتنياهو يعلق

وعند سؤاله عن التقارير خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، الأحد، قال نتنياهو: "هناك الكثير من التقارير الكاذبة حول محادثات لم تُعقد قط. لن أخوض في التفاصيل".
لكن نتنياهو ذكر في المقابلة، أن الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل "قد تؤدي إلى تغيير النظام في إيران".
كما نفى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي التقارير، واصفاً إياها بـ"أخبار كاذبة من الطراز الأول".
وكانت وكالتا "رويترز" و"فرانس برس"، قالتا إن ترامب عارض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي.
وصرح مسؤول أميركي بارز طلب عدم كشف هويته، لـ"فرانس برس": "اكتشفنا أن الإسرائيليين لديهم خطط لاغتيال المرشد الإيراني. عارضها الرئيس ترامب، وقلنا للإسرائيليين ألا يُقدِموا على ذلك".
سكاي نيوز
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