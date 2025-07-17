"خطوة غير مسبوقة" من دولة أوروبية تجاه وزيرين إسرائيليين

وأورد البيان أن إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وهما عضوان رئيسيان في الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، سيُعلنان شخصين "غير مرغوب فيهما" بسبب "تصريحاتهما (الداعية إلى) إبادة والتي تشجع عنفًا متطرفًا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين".
وتندد الحكومة السلوفينية بتأييد الوزيرين لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتشجيعهما على "التطهير العرقي" هناك، كما يحدث في قطاع غزة، حسبما أفادت.
وقالت وزيرة الخارجية تانجا فاغون للصحفيين: "هذا الإجراء الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، ونحن إلى حدّ ما روّاد في هذا المجال".
وأضافت: "إننا نوجه بذلك رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها أنّه يجب أن تتوقف المجزرة بحق المدنيين الأبرياء".
سكاي نيوز
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