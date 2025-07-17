الجمعة 2025-07-18 12:50 ص
 

"خطوة غير مسبوقة" من دولة أوروبية تجاه وزيرين إسرائيليين

أرشيفية لسموتريتش وبن غفير
أرشيفية لسموتريتش وبن غفير
 
الخميس، 17-07-2025 11:39 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت حكومة سلوفينيا، الخميس، إجراءات لمنع وزيرين إسرائيليين ينتميان إلى اليمين المتطرف من دخول أراضيها، في خطوة تُعتبر غير مسبوقة ضمن الاتحاد الأوروبي.اضافة اعلان


وأورد البيان أن إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وهما عضوان رئيسيان في الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، سيُعلنان شخصين "غير مرغوب فيهما" بسبب "تصريحاتهما (الداعية إلى) إبادة والتي تشجع عنفًا متطرفًا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين".

وتندد الحكومة السلوفينية بتأييد الوزيرين لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتشجيعهما على "التطهير العرقي" هناك، كما يحدث في قطاع غزة، حسبما أفادت.

وقالت وزيرة الخارجية تانجا فاغون للصحفيين: "هذا الإجراء الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، ونحن إلى حدّ ما روّاد في هذا المجال".

وأضافت: "إننا نوجه بذلك رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها أنّه يجب أن تتوقف المجزرة بحق المدنيين الأبرياء".

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي أردوغان يعلق على الأحداث في جنوب سوريا ​

سلاح الجو والدفاع المدني يخمدان نيران جرش خلال ساعات

أخبار محلية سلاح الجو والدفاع المدني يخمدان نيران جرش خلال ساعات

ا

عربي ودولي البيت الأبيض: ترامب يؤيد الحل الدبلوماسي للصراع الأوكراني

l

فلسطين "أكسيوس": أمل في وقف إطلاق النار في غزة بعد مقترح محدث من الوسطاء

مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن، السفير قصي الضحاك

عربي ودولي سوريا أمام مجلس الأمن: إسرائيل تشنّ حربًا مفتوحة ضدنا

مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لدور العبادة في غزة

عربي ودولي مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لدور العبادة في غزة

درون إسرائيلية تهاجم موقعا في السويداء.. أرشيفية

عربي ودولي غارة إسرائيلية تستهدف محيط السويداء في سوريا

تربية لواء الكورة تختتم فعاليات النادي الصيفي

أخبار محلية تربية لواء الكورة تختتم فعاليات النادي الصيفي



 
 





الأكثر مشاهدة