خلال لقائه الشرع .. جنبلاط يدعو للتحقيق بأحداث جرمانا ويرفض التدخل الدولي

وقال مصدر رسمي سوري إن جنبلاط أكد للشرع رفضه طلب الحماية الدولية، وشدّد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأخيرة في السويداء وريف دمشق.
وقبل يومين، حذّر جنبلاط من أن إسرائيل تريد جرّ دروز سوريا إلى "حرب لن تنتهي" ضد المسلمين عبر تدخلها ضد السلطات في الاشتباكات التي يخوضها مسلحون مرتبطون بالحكم الجديد ضد آخرين من هذه الأقلية قرب دمشق.
وقال جنبلاط خلال اجتماع لرجال دين وسياسيين دروز لبنانيين: "حفظ الإخوان يكون برفض التدخل الإسرائيلي"، موجّهًا انتقادات إلى الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل الشيخ موفق طريف، معتبرًا أن "ما يجري اليوم من خلال الشيخ طريف وأتباع الشيخ طريف يريد توريط بني معروف في حرب لن تنتهي ضد المسلمين".
وأضاف: "إذا كان أحد منكم يظنّ أن المشروع الإسرائيلي مختلف عما أقول فهو واهم"، متابعًا:
"أقلية صغيرة يُراد منها محاربة كل المسلمين، وتعلمون في هذا العجز العربي سيتهموننا بأننا نحن جنود عند الجيش الإسرائيلي".
الجزيرة
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