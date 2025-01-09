خلال 10 دقائق .. زلزالان عنيفان يضربان إثيوبيا

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال الأول بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر على بُعد 23 كيلومتراً شمال آواش، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
بعدها بنحو 10 دقائق، وقع زلزال آخر بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مدينة متاهارا، على عمق مماثل قدره 10 كيلومترات.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.ضرب زلزالان عنيفان مناطق في إثيوبيا في وقت متقارب ليل الأربعاء إلى الخميس.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع الزلزال الأول بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر على بعد 23 كيلومترا شمال آواش، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
بعدها بنحو 10 دقائق، وقع زلزال آخر بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مدينة متاهارا، على عمق مماثل قدره 10 كيلومترات.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
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