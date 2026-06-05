خمسة شهداء في غارة إسرائيلية على محافظة النبطية بجنوب لبنان

وجاء في بيان للوزارة "أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة زبدين قضاء النبطية أدت إلى 5 شهداء من بينهم سيدة ومسعف في جمعية الرسالة، إضافة إلى جريحين أحدهما مسعف في كشافة الرسالة".
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