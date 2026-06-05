خمسة شهداء في غارة إسرائيلية على محافظة النبطية بجنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على قضاء النبطية في جنوب لبنان الجمعة، أسفرت عن استشهاد خمسة أشخاص بينهم امرأة ومسعف، منددة بـ"استهداف المسعفين خلال عملهم الإنقاذي".

اضافة اعلان