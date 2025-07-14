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"دانا" تغرق إسبانيا .. مفقودون وفيضانات ودمار

العاصفة دانا اجتاحت عدداً من المناطق المزروعة بإسبانيا
العاصفة دانا اجتاحت عدداً من المناطق المزروعة بإسبانيا
 
الإثنين، 14-07-2025 12:55 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت مناطق مختلفة من شمال وجنوب إسبانيا فيضانات جارفة خلفتها العاصفة "دانا" التي تضرب البلاد منذ يوم الخميس، والتي صاحبتها فيضانات، الأمر الذي تسبب في فقدان عدد من الأشخاص، وحدوث عمليات دمار واسعة، واجتياح المياه لعدد من المناطق المزروعة.اضافة اعلان


وتسببت الأمطار الغزيرة والبرد والعواصف الرعدية في فيضانات قطعت الطرق، وأوقفت خدمات القطارات، وأسفرت عن أضرار مادية جسيمة، فيما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" أن العاصفة تسببت في انهيارات أرضية أدت إلى تضرر العديد من الطرق.

وشهدت مناطق كتالونيا وأراغون، ونفارا، وقشتالة وليون، أمطاراً غزيرة منذ صباح السبت، أدت إلى خسائر مادية جسيمة، لكن من دون تسجيل وفيات مؤكدة إلى حد الآن.

سكاي نيوز
 
 
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