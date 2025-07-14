"دانا" تغرق إسبانيا .. مفقودون وفيضانات ودمار

وتسببت الأمطار الغزيرة والبرد والعواصف الرعدية في فيضانات قطعت الطرق، وأوقفت خدمات القطارات، وأسفرت عن أضرار مادية جسيمة، فيما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" أن العاصفة تسببت في انهيارات أرضية أدت إلى تضرر العديد من الطرق.
وشهدت مناطق كتالونيا وأراغون، ونفارا، وقشتالة وليون، أمطاراً غزيرة منذ صباح السبت، أدت إلى خسائر مادية جسيمة، لكن من دون تسجيل وفيات مؤكدة إلى حد الآن.
سكاي نيوز
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