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دخول 2000 جندي سوري الى الحدود العراقية

علم العراق
العراق
السبت، 07-12-2024 05:13 م
الوكيل الإخباري-   سمحت السلطات العراقية بدخول "مئات" الجنود السوريين "الفارّين من الجبهة" إلى العراق عن طريق منفذ القائم الحدودي، على ما أفاد مصدران أمنيان لوكالة فرانس برس السبت.اضافة اعلان


وقال مسؤول عراقي أمني، إن "عدد الجنود السوريين الذين دخلوا العراق بلغ ألفين من عناصر بين ضابط وجندي".
 
gnews

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