دراسة إسرائيلية: حزب الله قد يطلق 3 آلاف صاروخ يوميا

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن دراسة لجامعة رايخمان الإسرائيلية أن حزب الله قد يطلق على إسرائيل ما يبلغ 3 آلاف صاروخ وقذيفة يوميا.

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