دراسة إسرائيلية: حزب الله قد يطلق 3 آلاف صاروخ يوميا

واعتمدت الدراسة على التقديرات التي أشارت إلى أن حزب الله أطلق خلال حرب 2006 التي استمرت 34 يوما نحو 4 آلاف صاروخ، أي بمعدل يومي بلغ 117 صاروخا، ثم قيست معدلات تلك الضربات وقورنت بما يمتلكه حزب الله في ترسانته الصاروخية حاليا.
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