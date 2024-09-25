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دراسة إسرائيلية: حزب الله قد يطلق 3 آلاف صاروخ يوميا

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله
الأربعاء، 25-09-2024 10:58 ص

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن دراسة لجامعة رايخمان الإسرائيلية أن حزب الله قد يطلق على إسرائيل ما يبلغ 3 آلاف صاروخ وقذيفة يوميا.

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واعتمدت الدراسة على التقديرات التي أشارت إلى أن حزب الله أطلق خلال حرب 2006 التي استمرت 34 يوما نحو 4 آلاف صاروخ، أي بمعدل يومي بلغ 117 صاروخا، ثم قيست معدلات تلك الضربات وقورنت بما يمتلكه حزب الله في ترسانته الصاروخية حاليا.

 
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