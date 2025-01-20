درونات الجيش الروسي تدمّر أحدث عربة استطلاع ألمانية

الوكيل الإخباري- دمر الجنود الروس لأول مرة في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية أحدث عربة استطلاع من تصنيع ألمانيا وهولندا، وهي مدرعة "FENNEK" والتي نادرا ما تظهر في الخط الأمامي لساحة القتال.



وأفادت قناة تليغرام Lostarmour الروسية بأن هذا الهدف العسكري أصيب بواسطة درونات FPV الانتحارية من طراز "في تي -40" التي وجهها مشغلو الطائرات المسيرة من مركز "روبيكون" التابع للجيش الروسي.



وهناك معلومات تفيد أن جيش نظام كييف قد تسلم مؤخرا 9 قطع من تلك المعدات الحربية الحديثة.

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وتم تزويد مدرعة FENNEK بمعدات وأجهزة حديثة، مثل منظومة الرصد الإلكتروني البصري التي يتم رفعه فوق المركبة إلى ارتفاع 1.5 متر، كما تم تزويد عربة الاستطلاع بطائرة مسيرة صغيرة الحجم من طراز Aladin.



وتتصدى الدروع الأمامية لعربة الاستطلاع لإصابات الرصاص الخارق الدروع عيار 12.7 ملم. أما جانبيها ومؤخرتها فيمكن أن تتحمل الرصاص عيار 7.62 ملم.



وتضم أسلحة العربة الرشاش الثقيل عيار 12.7 ملم من طراز M2 أو قاذف قنابل قنابل أوتوماتيكي.



يصل وزن العربة 9700 كلغ، وينتج محركها 240 حصانا، سرعتها القصوى 110 كلم/ساعة، طاقمها 3 أفراد. ويمكن أن تسير العربة إلى مسافة 1000 كلم دون أن تزود بالوقود.

RT