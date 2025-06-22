دمار واسع في تل أبيب الكبرى وحيفا بعد سقوط صواريخ إيرانية

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الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة يسرائيل هيوم، صباح الأحد، بأن فرق الإطفاء أعلنت عن تدمير عدة مبانٍ في المنطقة الساحلية، وإصابة مبنى في منطقة دان، إضافة إلى احتراق مركبة قرب مبنى في المنطقة الوسطى، جراء القصف الصاروخي الإيراني. اضافة اعلان





من جهتها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن دمارًا كبيرًا لحق بعدد من المواقع التي استُهدفت بالصواريخ، خاصة في تل أبيب الكبرى، وحيفا، ومدينة نيس تسيونا جنوبي تل أبيب.



فيما لم يتم إحصاء الإصابات على مستوى الأفراد عقب الضربة الإيرانية حتى الآن .



