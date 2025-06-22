دمار واسع في تل أبيب الكبرى وحيفا بعد سقوط صواريخ إيرانية

من جهتها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن دمارًا كبيرًا لحق بعدد من المواقع التي استُهدفت بالصواريخ، خاصة في تل أبيب الكبرى، وحيفا، ومدينة نيس تسيونا جنوبي تل أبيب.
فيما لم يتم إحصاء الإصابات على مستوى الأفراد عقب الضربة الإيرانية حتى الآن .
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