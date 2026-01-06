دميترييف: يبدو أن واشنطن قد حسمت أمرها تجاه غرينلاند

وكتب تعليقا على تصريح نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي ستيفن ميلر حول غرينلاند: "يبدو أنه قد تم اتخاذ القرار بشأن غرينلاند. سيواصل الاتحاد الأوروبي ما يجيده الحلفاء: "مراقبة الوضع" وإظهار ازدواجية المعايير. هل ستكون كندا التالية؟".
وكان ترامب قد ألمح مرارا إلى إمكانية الاستيلاء على غرينلاند، مبررا ذلك بأهميتها للمصالح الأمنية الأمريكية، إلا أن هذه التهديدات اكتسبت بعدا أكثر جدية مؤخرا بعد العدوان على فنزويلا واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.
وفي ظل تساؤلات عن الدول التي قد تواجه مصيرا مشابها لفينزويلا، قال ترامب للصحافيين إن غرينلاند باتت ذات أهمية استراتيجية كبيرة ومياهها تشهد وجودا واسعا للسفن الروسية والصينية.
-
أخبار متعلقة
-
قادمة من الإمارات .. الكيان يعلن تسجيل أول حالة بجدري القرود
-
ترامب يحتفل بالمستويات القياسية للأسواق الأمريكية
-
الدفاع السورية تعلق على التصعيد في محافظة حلب
-
ساندرز: ما فعله ترامب في فنزويلا غير قانوني وغير دستوري
-
شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
رئيس الوزراء العراقي يدعو القوات المسلحة إلى اليقظة ورفع الجهوزية
-
توتر أمني في حلب وسقوط قتلى وجرحى في اشتباكات متبادلة
-
الأمم المتحدة: 8 ملايين فنزويلي بحاجة عاجلة للمساعدات