الثلاثاء 2026-01-06 07:31 م

دميترييف: يبدو أن واشنطن قد حسمت أمرها تجاه غرينلاند

أرشيفية
الثلاثاء، 06-01-2026 06:07 م

الوكيل الإخباري- رجّح كيريل دميترييف مبعوث الرئيس الروسي للتسوية في أوكرانيا أن تكون الولايات المتحدة قد حسمت أمرها تجاه غرينلاند، متسائلا عما إذا كندا ستكون التالية.

وكتب تعليقا على تصريح نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي ستيفن ميلر حول غرينلاند: "يبدو أنه قد تم اتخاذ القرار بشأن غرينلاند. سيواصل الاتحاد الأوروبي ما يجيده الحلفاء: "مراقبة الوضع" وإظهار ازدواجية المعايير. هل ستكون كندا التالية؟".

وكان ترامب قد ألمح مرارا إلى إمكانية الاستيلاء على غرينلاند، مبررا ذلك بأهميتها للمصالح الأمنية الأمريكية، إلا أن هذه التهديدات اكتسبت بعدا أكثر جدية مؤخرا بعد العدوان على فنزويلا واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.


وفي ظل تساؤلات عن الدول التي قد تواجه مصيرا مشابها لفينزويلا، قال ترامب للصحافيين إن غرينلاند باتت ذات أهمية استراتيجية كبيرة ومياهها تشهد وجودا واسعا للسفن الروسية والصينية.

 

RT

 
 


