دورية يونيفيل تتعرض لإطلاق نار قرب بلدة قلاوية

وقالت اليونيفيل إن إطلاق النار باتجاه جنودها انتهاك للقرار الأممي 1701، مطالبة السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق.
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