دورية يونيفيل تتعرض لإطلاق نار قرب بلدة قلاوية

08:58 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت قوات حفظ السلام الأممية (يونيفيل) أن إحدى دورياتها تعرضت لإطلاق نار من قبل من وصفتهم بالمجهولين قرب بلدة قلاوية جنوبي لبنان. اضافة اعلان





وقالت اليونيفيل إن إطلاق النار باتجاه جنودها انتهاك للقرار الأممي 1701، مطالبة السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق.