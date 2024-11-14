 
الخميس 2024-11-14 09:26 م
 

دورية يونيفيل تتعرض لإطلاق نار قرب بلدة قلاوية

يونيفيل
يونيفيل
الخميس، 14-11-2024 08:58 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت قوات حفظ السلام الأممية (يونيفيل) أن إحدى دورياتها تعرضت لإطلاق نار من قبل من وصفتهم بالمجهولين قرب بلدة قلاوية جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وقالت اليونيفيل إن إطلاق النار باتجاه جنودها انتهاك للقرار الأممي 1701، مطالبة السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق.
 
gnews

أحدث الأخبار

يونيفيل

عربي ودولي دورية يونيفيل تتعرض لإطلاق نار قرب بلدة قلاوية

جانب من الجلسةً النقاشيّةً

أخبار محلية بني مصطفى: التعديلات الدستورية رسالة أردنية للعالم في حماية حقوق المرأة

غزة

فلسطين مكتب الإعلام الحكومي بغزة يطالب المجتمع الدولي بالتدخل

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل مساعدة وزير الخارجية لحقوق الإنسان الكويتي

يونيفيل

عربي ودولي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: القرار 1701 إطار عودة الاستقرار

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية وداع بعثة العمرة العسكرية 20

ارشيفية

عربي ودولي حزب الله: قصفنا قوات إسرائيلية قرب بلدة الخيام

السفير البطاينة

أخبار محلية السفير البطاينة يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الأوروبي



 


الأكثر مشاهدة