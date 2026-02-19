الخميس 2026-02-19 03:15 م

دولة أوروبية تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران فورا

دولة أوروبية تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران فورا
دولة أوروبية تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران فورا
 
الخميس، 19-02-2026 01:28 م
الوكيل الإخباري-   دعا رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، جميع المواطنين البولنديين الموجودين في إيران إلى المغادرة فورا، محذرا من أنه "قد لا تتوفر إمكانية الإخلاء بعد ذلك" خلال الساعات القادمة.اضافة اعلان


وأوضح توسك أن احتمال اندلاع "صراع محتدم" أصبح أمرا واقعيا جدا، لكنه أضاف أنه لا يريد "إخافة أي شخص" بفكرة توجيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة لإيران.

وذكرت تقارير نشرت أمس أن هجوما محتملا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل قد يحدث بشكل أسرع مما كان متوقعا، وربما خلال أسابيع قليلة، مما يزيد من المخاطر على المواطنين الأجانب المتواجدين في إيران.

وأكد توسك ضرورة التحرك السريع لضمان سلامة المواطنين البولنديين، داعيا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية ومغادرة البلاد قبل فوات الأوان.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحنيطي يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة في القوات المسلحة للعام 2025

أخبار محلية الحنيطي يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة في القوات المسلحة للعام 2025

الهيئة المستقلة للانتخاب: تغيير أسماء حزبي "الوطني الإسلامي" و"الإصلاح والتجديد"

أخبار محلية الهيئة المستقلة للانتخاب: تغيير أسماء حزبي "الوطني الإسلامي" و"الإصلاح والتجديد"

اعتقال 24 فلسطينياً في الضفة واعتداء على كنيسة بقضاء القدس

فلسطين اعتقال 24 فلسطينياً في الضفة واعتداء على كنيسة بقضاء القدس

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى "يوم التأسيس" للمملكة

أخبار محلية الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى "يوم التأسيس" للمملكة

روسيا عن مناوراتها مع إيران: لا علاقة لها بالتوتر الحالي

عربي ودولي روسيا عن مناوراتها مع إيران: لا علاقة لها بالتوتر الحالي

التفاصيل الكاملة لاعتقال الأمير السابق أندرو شقيق ملك بريطانيا

عربي ودولي التفاصيل الكاملة لاعتقال الأمير السابق أندرو شقيق ملك بريطانيا

المياه تضبط بئر وحفارة مخالفة في الشونة الجنوبية

أخبار محلية المياه تضبط بئر وحفارة مخالفة في الشونة الجنوبية

وزير البيئة يؤكد أهمية دور القطاع الصناعي بالحفاظ على النظافة

أخبار محلية وزير البيئة يؤكد أهمية دور القطاع الصناعي بالحفاظ على النظافة



 






الأكثر مشاهدة