دولة أوروبية تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران فورا

وأوضح توسك أن احتمال اندلاع "صراع محتدم" أصبح أمرا واقعيا جدا، لكنه أضاف أنه لا يريد "إخافة أي شخص" بفكرة توجيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة لإيران.
وذكرت تقارير نشرت أمس أن هجوما محتملا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل قد يحدث بشكل أسرع مما كان متوقعا، وربما خلال أسابيع قليلة، مما يزيد من المخاطر على المواطنين الأجانب المتواجدين في إيران.
وأكد توسك ضرورة التحرك السريع لضمان سلامة المواطنين البولنديين، داعيا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية ومغادرة البلاد قبل فوات الأوان.
روسيا اليوم
