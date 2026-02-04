الأربعاء 2026-02-04 11:59 ص

دولة تبيع "مواقع عسكرية تاريخية" لتمويل جيشها

دولة تبيع "مواقع عسكرية تاريخية" لتمويل جيشها
دولة تبيع "مواقع عسكرية تاريخية" لتمويل جيشها
 
الأربعاء، 04-02-2026 09:22 ص
الوكيل الإخباري-  تعرِض أستراليا عشرات المواقع العسكرية التاريخية للبيع، بهدف جمع مليارات الدولارات لصالح جيشها، حسبما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلز، الأربعاء.اضافة اعلان


وقال مارلز إن القرار ببيع 64 موقعًا بشكل كامل و3 مواقع بشكل جزئي، جاء استنادًا إلى تدقيق أُجري عام 2023، أظهر أن الدفاع في أستراليا "مقيّد بثقل الماضي فيما يتعلق بإدارة الممتلكات".

ومن بين الأصول المزمع بيعها، مدافع رماية وجزر وملاعب غولف، بالإضافة إلى ثكنات في مواقع متميزة في سيدني وملبورن، وتم بالفعل بيع 3 مواقع منذ بدء التدقيق.

وفي مؤتمر صحفي، اعتبر بيتر خليل نائب وزير الدفاع أن "مئات الملايين من الدولارات" تُنفق للحفاظ على مرافق غير مستخدمة وفارغة، واصفًا الأمر بأنه "إهدار صادم لأموال دافعي الضرائب".

وأضاف: "من ناحية أخرى، هناك بعض المواقع الدفاعية التي تتمتع بجمال استثنائي، بعضُها يحتوي على ملاعب تنس عشبية تُضاهي ويمبلدون، وحدائق مصممة بعناية، وملاعب غولف شاسعة، لكنها في الوقت ذاته لا تلبي متطلبات العمليات والقدرات للقوات المسلحة الأسترالية".

وأشار التدقيق إلى أنه "بعد احتساب تكاليف نقل الموظفين وتكاليف أخرى أولية، فإن صافي العائدات من بيع هذه الممتلكات يمكن أن يصل إلى نحو 1.8 مليار دولار أسترالي (ما يقارب 1.26 مليار دولار أميركي)".

كما أنه من المتوقع أن توفّر وزارة الدفاع حوالي 100 مليون دولار سنويًا في تكاليف الصيانة.

وقال مارلز: "لكي تتمكن القوات المسلحة الأسترالية من حماية وطننا والحفاظ على سلامة الأستراليين، يجب أن تكون لديها ممتلكات دفاعية تلبي احتياجاتها التشغيلية وقدراتها العسكرية".

سكاي نيوز 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

اقتصاد محلي الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

السيول والانهيارات

أخبار محلية إنجاز معالجات هندسية لـ 52 موقعا تضررت من السيول والانهيارات بكلفة 9 ملايين دينار

تعبيرية

المرأة والجمال روتين جمالي يومي بأدوات صديقة للبيئة

استعيدي توهجكِ وسكينتكِ.. الحمامات العطرية سرّكِ للتخلص من إرهاق اليوم

المرأة والجمال الحمامات العطرية سرّكِ للتخلص من الإرهاق

لقطة من المقطع

أخبار محلية فيديو .. السير تضبط مركبات تسير بشكل مواكب في العقبة وسائق إحداها يقوم بالتشحيط

لعبة "روبلوكس"

تكنولوجيا حظر لعبة "روبلوكس" بهذه الدولة!

مشاهد فيديو تظهر جهود الدفاع المدني بإخماد حريق صهريج غاز

خاص بالوكيل مشاهد فيديو تظهر جهود الدفاع المدني بإخماد حريق صهريج غاز

تعبيرية

طب وصحة وسيلة استرخاء شائعة قد تحرمك من النوم العميق



 






الأكثر مشاهدة