دولة تبيع "مواقع عسكرية تاريخية" لتمويل جيشها

وقال مارلز إن القرار ببيع 64 موقعًا بشكل كامل و3 مواقع بشكل جزئي، جاء استنادًا إلى تدقيق أُجري عام 2023، أظهر أن الدفاع في أستراليا "مقيّد بثقل الماضي فيما يتعلق بإدارة الممتلكات".
ومن بين الأصول المزمع بيعها، مدافع رماية وجزر وملاعب غولف، بالإضافة إلى ثكنات في مواقع متميزة في سيدني وملبورن، وتم بالفعل بيع 3 مواقع منذ بدء التدقيق.
وفي مؤتمر صحفي، اعتبر بيتر خليل نائب وزير الدفاع أن "مئات الملايين من الدولارات" تُنفق للحفاظ على مرافق غير مستخدمة وفارغة، واصفًا الأمر بأنه "إهدار صادم لأموال دافعي الضرائب".
وأضاف: "من ناحية أخرى، هناك بعض المواقع الدفاعية التي تتمتع بجمال استثنائي، بعضُها يحتوي على ملاعب تنس عشبية تُضاهي ويمبلدون، وحدائق مصممة بعناية، وملاعب غولف شاسعة، لكنها في الوقت ذاته لا تلبي متطلبات العمليات والقدرات للقوات المسلحة الأسترالية".
وأشار التدقيق إلى أنه "بعد احتساب تكاليف نقل الموظفين وتكاليف أخرى أولية، فإن صافي العائدات من بيع هذه الممتلكات يمكن أن يصل إلى نحو 1.8 مليار دولار أسترالي (ما يقارب 1.26 مليار دولار أميركي)".
كما أنه من المتوقع أن توفّر وزارة الدفاع حوالي 100 مليون دولار سنويًا في تكاليف الصيانة.
وقال مارلز: "لكي تتمكن القوات المسلحة الأسترالية من حماية وطننا والحفاظ على سلامة الأستراليين، يجب أن تكون لديها ممتلكات دفاعية تلبي احتياجاتها التشغيلية وقدراتها العسكرية".
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
المكسيك توافق على توفير إمدادات مائية منتظمة للولايات المتحدة
-
مصرع 14 مهاجرا غير شرعي بتصادم زورق مع سفينة خفر سواحل يونانية
-
من قتل سيف الإسلام القذافي؟
-
توقف مبيعات رقائق إنفيديا إلى الصين
-
تحت تهديد ترامب .. واشنطن ومكسيكو تتوصلان إلى اتفاق مائي
-
سفن حربية أميركية تصل قبالة سواحل هايتي
-
أكسيوس: المحادثات الأميركية الإيرانية تنعقد في سلطنة عُمان الجمعة
-
نيابة باريس تغادر منصة إكس بعد استدعاء إيلون ماسك للاستجواب