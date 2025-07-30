الأربعاء 2025-07-30 07:43 ص
 

دولة تعتزم حظر استخدام "يوتيوب" لمن هم دون سن الـ16 عامًا

أستراليا تعتزم حظر استخدام "يوتيوب" لهذه الفئة العمرية
شعار يوتيوب
 
الأربعاء، 30-07-2025 07:12 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات الأسترالية الأربعاء أنها ستقرّ قانونا يمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من استخدام منصة يوتيوب وذلك لحمايتهم من "الخوارزميات المفترسة".


وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز في بيان "هناك مكان لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن ليس هناك مكان للخوارزميات المفترسة التي تستهدف الأطفال".

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وفي نوفمبر 2024 أقرّ البرلمان الأسترالي مشروع قانون رائدا لتنظيم الإنترنت حظر بموجبه على من هم دون 16 عاما استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، وإكس، وفيسبوك، وإنستغرام.

وحظي نصّ القانون يومها بدعم نواب من كلا الحزبين (الحكومة والمعارضة)، لكنّه لم يشمل يوتيوب.

 
 
gnews

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