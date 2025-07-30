دولة تعتزم حظر استخدام "يوتيوب" لمن هم دون سن الـ16 عامًا

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الأسترالية الأربعاء أنها ستقرّ قانونا يمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من استخدام منصة يوتيوب وذلك لحمايتهم من "الخوارزميات المفترسة".





وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز في بيان "هناك مكان لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن ليس هناك مكان للخوارزميات المفترسة التي تستهدف الأطفال".

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