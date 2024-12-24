دولة عربية تعلن عطلة لمدة يومين

ووفقاً للتعميم تُمنح عطلة رسمية لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 25 و 26 ديسمبر 2024.
وتراعى الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل.
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