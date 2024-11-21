وكتب بوشيلين على "تلغرام": "اليوم قصفت القوات الأوكرانية وسط غورلوفكا وأصيب 12 مدنيا بينهم إيرينا جيلومانوفا رئيسة بلدية حي نيكيتوفسكي".
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي مدينة دونيتسك وتعد واحدة من أكبر المدن بالجمهورية.
وعند اجتياح قوات كييف لها قبل بدء العملية العسكرية الروسية لتحرير جمهورية دونيتسك التي انضمت إلى روسيا، بلغ عدد سكان المدينة 250 ألف نسمة.
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