دونيتسك: إصابة 12 شخصا بقصف أوكراني لمدينة غورلوفكا

الوكيل الإخباري - أعلن دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الروسية، اليوم الخميس، إصابة 12 شخصا بمن فيهم رئيسة بلدية حي نيكيتوفسكي بقصف أوكراني استهدف وسط مدينة غورلوفكا المحررة.



وكتب بوشيلين على "تلغرام": "اليوم قصفت القوات الأوكرانية وسط غورلوفكا وأصيب 12 مدنيا بينهم إيرينا جيلومانوفا رئيسة بلدية حي نيكيتوفسكي".



وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي مدينة دونيتسك وتعد واحدة من أكبر المدن بالجمهورية.

اضافة اعلان



وعند اجتياح قوات كييف لها قبل بدء العملية العسكرية الروسية لتحرير جمهورية دونيتسك التي انضمت إلى روسيا، بلغ عدد سكان المدينة 250 ألف نسمة.

RT