 
الخميس 2024-11-21 03:13 م
 

دونيتسك: إصابة 12 شخصا بقصف أوكراني لمدينة غورلوفكا

جانب من مخلفات القصف
جانب من مخلفات القصف
الخميس، 21-11-2024 02:42 م

الوكيل الإخباري - أعلن دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الروسية، اليوم الخميس، إصابة 12 شخصا بمن فيهم رئيسة بلدية حي نيكيتوفسكي بقصف أوكراني استهدف وسط مدينة غورلوفكا المحررة.

وكتب بوشيلين على "تلغرام": "اليوم قصفت القوات الأوكرانية وسط غورلوفكا وأصيب 12 مدنيا بينهم إيرينا جيلومانوفا رئيسة بلدية حي نيكيتوفسكي".

وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي مدينة دونيتسك وتعد واحدة من أكبر المدن بالجمهورية.

اضافة اعلان


وعند اجتياح قوات كييف لها قبل بدء العملية العسكرية الروسية لتحرير جمهورية دونيتسك التي انضمت إلى روسيا، بلغ عدد سكان المدينة 250 ألف نسمة.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية 100 شاحنة جديدة تعبر من الأردن إلى غزة

دمار كبير في غزة بعد غارة إسرائيلية

فلسطين 4 شهداء باستهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في خان يونس

وزارة الثقافة

أخبار محلية وزير الثقافة: مجلة العربي الكويتية منارة ثقافية للأجيال

ا

أخبار محلية النوايسة يلتقي أعضاء قطاع الإعلام الشبابي في المعهد السياسي

جانب من مخلفات القصف

عربي ودولي دونيتسك: إصابة 12 شخصا بقصف أوكراني لمدينة غورلوفكا

مديرية الأمن العام تنفذ تمريناً تعبوياً شاملاً لتعزيز الجاهزية والتنسيق في مواجهة الطوارئ

أخبار محلية مديرية الأمن العام تنفذ تمريناً تعبوياً شاملاً لمواجهة الطوارئ - صور

شراكة أردنية كندية لتعليم الرسوم المتحركة والمحتوى الرقمي

أخبار محلية السفارة الكندية: شراكة أردنية كندية لتعليم الرسوم المتحركة والمحتوى الرقمي

المدينة الجديدة في العاصمة عمان - أرشيفية

أخبار محلية شركة مملوكة للحكومة قريباً لغاية إنشاء المدينة الجديدة في العاصمة عمان



 


الأكثر مشاهدة