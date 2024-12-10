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دوي انفجارات بدمشق ومحيطها جراء غارات إسرائيلية

دمشق
دمشق
الثلاثاء، 10-12-2024 06:46 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق ومحيطها جراء غارات إسرائيلية.

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وشنّت إسرائيل غارات على مواقع عسكرية ومخازن أسلحة في مناطق متفرقة من سوريا، بعدما أعلنت فصائل المعارضة عن إسقاط الرئيس بشار الأسد.

وقالت مصادر أمنية سورية إن هجوما إسرائيليا استهدف منشأة دفاع جوي، قرب ميناء اللاذقية السوري المطل على البحر المتوسط.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم سفنا للقوات البحرية السورية في ميناء اللاذقية ودمّرها بالكامل.


وأضافت الإذاعة أنه جرى "استهداف أكثر من 250 هدفا عسكريا في سوريا في واحدة من أكبر العمليات في تاريخ القوات الجوية".

 

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية مركزا حكوميا يقال إنه مرتبط بإنتاج أسلحة كيمائية في برزة في العاصمة أيضا.



 
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