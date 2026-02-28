دوي انفجارات عنيفة في مناطق عدة في طهران

وبحسب تقارير موثوقة، بدأ الهجوم على إيران من قبل إسرائيل قبل دقائق في وسط مدينة طهران، ووقعت عدة انفجارات عنيفة.
ويبدو أن أحد الانفجارات كان قرب ميدان فلسطين وبالقرب من شارع وصال، في منطقة تقاطع انقلاب.
وتشير المشاهدات إلى أن موجة الانفجار الشديدة، التي يُحتمل أنها ناجمة عن عدة قنابل أو صواريخ موجهة، أدت إلى تحطم زجاج المحال التجارية والمنازل في شارع وصال وتقاطع انقلاب بشكل كامل.
وكانت شدة موجة الانفجار قوية إلى درجة أنها اقتلعت حواجز مسار الحافلات السريعة (BRT) من أماكنها، كما تعرضت أجزاء من بعض المباني لتضرر في الجدران، وهو ما يدل على قوة وحجم الانفجار الكبير.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه بعد سماع عدة أصوات انفجارات قرابة الساعة 9:30 في ثلاث نقاط من طهران، سُمِعَت عند الساعة 10:05 أيضًا أصوات انفجار في نقطتين على الأقل.
كما أفادت وكالة مهر بأنه تم قطع الهواتف المحمولة في بعض مناطق طهران
