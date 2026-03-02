دويّ انفجارات في بيروت

الوكيل الإخباري- دوّت انفجارات عنيفة في بيروت مساء الاثنين، في حين أفادت مراسلة "المملكة" عن غارات جديدة على الضاحية الجنوبية، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي قصف أهداف يقول إنها تعود لحزب الله.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية "شنّ الطيران الحربي المعادي غارات جديدة على الضاحية الجنوبية".



وكان الجيش الإسرائيلي شن، عصر الاثنين، غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بعد إنذار إسرائيلي لسكان مبانٍ في أكثر من 16 قرية وبلدة في جنوب لبنان وشرقه بضرورة إخلائها، يزعم أنها تستخدم من جانب حزب الله.