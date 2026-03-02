الإثنين 2026-03-02 09:08 م

دويّ انفجارات في بيروت

ن
جانب من الانفجارات
 
الإثنين، 02-03-2026 08:05 م

الوكيل الإخباري-  دوّت انفجارات عنيفة في بيروت مساء الاثنين، في حين أفادت مراسلة "المملكة" عن غارات جديدة على الضاحية الجنوبية، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي قصف أهداف يقول إنها تعود لحزب الله.

اضافة اعلان


وقالت وكالة الأنباء اللبنانية "شنّ الطيران الحربي المعادي غارات جديدة على الضاحية الجنوبية".


وكان الجيش الإسرائيلي شن، عصر الاثنين، غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بعد إنذار إسرائيلي لسكان مبانٍ في أكثر من 16 قرية وبلدة في جنوب لبنان وشرقه بضرورة إخلائها، يزعم أنها تستخدم من جانب حزب الله.


وتصاعدت سحب دخان ضخمة جراء الضربات، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن وقوع 4 غارات إسرائيلية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي 52 قتيلا و154 جريحا في الغارات الإسرائيلية على لبنان

ت

أخبار محلية "الأمانة": إغلاق جزئي لجسر عبدون الساعة 10 ليلاً

ن

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثالثة في الأردن

و

عربي ودولي الإمارات: بدء استئناف رحلات جوية استثنائية

ز

أخبار محلية الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد السويسري

ت

أخبار محلية ولي العهد يعزي الغرايبة بوفاة نجله

ن

أخبار محلية تنويه لمراجعي مركز الخدمات الحكومي – المطار

ت

عربي ودولي قطر تعلن اسقاط طائرتين طراز "سوخوي" قادمتين من إيران



 






الأكثر مشاهدة