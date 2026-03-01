الأحد 2026-03-01 10:02 ص

دوي انفجارات قرب مطار أربيل وتصاعد دخان كثيف

مبنى مطار إربيل الدولي
مبنى مطار إربيل الدولي
 
الأحد، 01-03-2026 07:49 ص
الوكيل الإخباري-   سُمع دوي انفجارات قوية صباح الأحد قرب مطار اربيل الذي يستضيف قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في إقليم كردستان العراق.اضافة اعلان


وشوهد دخان أسود كثيف يتصاعد من منطقة المطار.

وكانت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن أسقطت السبت العديد من الصواريخ والطائرات المسيّرة المحملة بمتفجرات فوق إربيل.
 
 


gnews

