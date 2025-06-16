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دوي انفجارات قوية في أنحاء مختلفة من طهران

علم إيران
ايران
 
الإثنين، 16-06-2025 06:52 م

الوكيل الإخباري-   دوت انفجارات شديدة الاثنين في غرب طهران وأنحاء مختلفة في العاصمة، فيما يتواصل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران لليوم الرابع على التوالي.

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وقالت وكالة فرانس برس، إن دخانا أسود كثيفا تصاعد فوق تلك المنطقة الغربية في العاصمة الإيرانية.


وأطلقت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسع النطاق على إيران استهدف أكثر من مئتي موقع عسكري ونووي وأسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف على "نقطة اللاعودة".


وردّت إيران التي تنفي نيتها تطوير أسلحة نووية، بإطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل، مؤكدة استهداف منشآت عسكرية.

 
gnews

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