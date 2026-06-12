الجمعة 2026-06-12 01:04 ص

دوي انفجار في البحر قبالة ساحل سيريك جنوبي إيران

| وكالة "مهر": دوي انفجار في البحر قبالة سواحل سيريك جنوبي إيران
ارشيفية
 
الجمعة، 12-06-2026 12:41 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة "مهر" الإيرانية فجر الجمعة، بأن دوي انفجار في البحر على بعد نحو كيلومترين من ساحل سيريك جنوبي البلاد.اضافة اعلان


وذكر الموقع الإيراني أن أسباب الانفجار ما زالت مجهولة.
 
 


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