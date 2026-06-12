دوي انفجار في البحر قبالة ساحل سيريك جنوبي إيران

12:41 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "مهر" الإيرانية فجر الجمعة، بأن دوي انفجار في البحر على بعد نحو كيلومترين من ساحل سيريك جنوبي البلاد. اضافة اعلان





وذكر الموقع الإيراني أن أسباب الانفجار ما زالت مجهولة.





