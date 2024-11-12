 
الثلاثاء 2024-11-12 03:45 ص
 

دوي صفارات الإنذار بمناطق عدة جنوبي الجولان

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 12-11-2024 02:56 ص

الوكيل الإخباري-قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دفاعاته اعترضت مسيرة جنوبي الجولان السوري المحتل قادمة من جهة الشرق.

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وكانت قد بينت الجبهة الداخلية الإسرائيلية ان دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة جنوبي الجولان.


وأشارت إلى ان دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة جنوبي الجولان جاء تحذيرا من تسلل مسيرة.

 


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