دوي 5 انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز

وقال التلفزيون الرسمي "قبل دقائق، دوّت خمسة انفجارات غربي بندر عباس"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، في ظل التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة بشأن السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي.
-
أخبار متعلقة
-
حصيلة قتلى حريق بانكوك ترتفع إلى 30
-
هجوم صاروخي على ناقلة أثناء عبورها قرب السواحل العُمانية
-
إطلاق صفارات الإنذار في البحرين
-
الإمارات: مقتل شخص وإصابة 8 في استهداف إيراني لناقلتين في هرمز
-
دوي سلسلة انفجارات في كييف بعد تفعيل صافرات الإنذار
-
انفجارات في كيش وجام وبندر عباس مع ضربات أميركية ضد إيران
-
الجيش الأميركي يعلن بدء ضربات جديدة على إيران لليلة الثالثة على التوالي
-
ترامب يهدد بتدمير حصن إيران النووي