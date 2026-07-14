دوي 5 انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي الثلاثاء بوقوع خمسة انفجارات قرب مضيق هرمز، في محيط مدينة بندر عباس الساحلية، وهي منطقة استُهدفت بضربات أميركية في الأيام الأخيرة.

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