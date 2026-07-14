الثلاثاء 2026-07-14 01:05 م

دوي 5 انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز

قوارب في مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الثلاثاء، 14-07-2026 01:00 م

الوكيل الإخباري-   أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي الثلاثاء بوقوع خمسة انفجارات قرب مضيق هرمز، في محيط مدينة بندر عباس الساحلية، وهي منطقة استُهدفت بضربات أميركية في الأيام الأخيرة.

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وقال التلفزيون الرسمي "قبل دقائق، دوّت خمسة انفجارات غربي بندر عباس"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، في ظل التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة بشأن السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي.

 
 


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