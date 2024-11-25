 
الإثنين 2024-11-25 09:05 ص
 

ذروة غير مسبوقة .. نصف أعضاء الجماعات المسلحة في هايتي من الأطفال

من هايتي - أرشيفية
من هايتي - أرشيفية
الإثنين، 25-11-2024 08:44 ص
الوكيل الإخباري-   حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الأحد، من أن عدد الأطفال الذين تجنّدهم عصابات مسلحة ارتفع بنسبة 70% في هايتي خلال عام واحد، قائلة إنهم باتوا يشكلون نحو نصف أعداد هذه العصابات في البلد الكاريبي.اضافة اعلان


وذكرت المنظمة في بيان أن "هذه الذروة غير المسبوقة... تظهر تفاقم أزمة حماية الطفل".

وأضافت "حاليا، نحو نصف أعضاء الجماعات المسلحة هم من الأطفال".

ومنذ نهاية شباط/فبراير، تواجه هايتي الفقيرة والغارقة أصلا في أزمات مستمرة منذ سنوات، تصاعدا في هجمات العصابات المُتهمة بارتكاب جرائم قتل وخطف وعنف جنسي على نطاق واسع.

وتهاجم هذه العصابات التي تسيطر على نحو 80% من العاصمة بور أو برنس، المدنيين بانتظام على الرغم من نشر بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات هذا العام بقيادة كينيا وبدعم من الأمم المتحدة.

و بقيادة جيمي شيريسييه، الشرطي السابق الذي تحول إلى زعيم عصابة يلقب "باربكيو"، شكلت غالبية هذه الجماعات المسلحة ائتلافا هذا العام بهدف الضغط باتجاه رحيل رئيس الوزراء أرييل هنري الذي لم يكن يحظى بشعبية والذي استقال في نيسان/أبريل.

ووفقا لليونيسف، فإن تصاعد العنف وانتشار الفقر وعدم إمكان الوصول إلى التعليم، والانهيار الوشيك للخدمات الأساسية، كلها عوامل تغذي التجنيد الجماعي للأطفال.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة الأممية كاثرين راسل في البيان إن "أطفال هايتي محاصرون في حلقة مفرغة: تُجنّدهم الجماعات المسلحة التي تغذي يأسهم، وأعدادهم تستمر في الازدياد".

وشددت اليونيسف على أن "هذا الاتجاه غير المقبول يجب أن يتم عكسه من خلال ضمان أن تكون سلامة الأطفال أولوية لجميع الأطراف".

العربية
 
gnews

أحدث الأخبار

مواطنون روس - أرشيفية

منوعات رئيس دولة يوقع قانونا يشطب ديون مواطنيه حتى 100 ألف دولار!

من مكافحة الملاريا في زامبيا

منوعات بعوض آسيا يهاجم شرق و وسط إفريقيا.. مخاوف من عودة الملاريا

وزارة الاتصال الحكومي

وظائف مدعوون للمقابلة الشخصية في وزارة الاتصال الحكومي (أسماء)

ا

عربي ودولي بـ99 دولارا.. ترامب يطرح للبيع رؤيته لإنقاذ أمريكا

من هايتي - أرشيفية

عربي ودولي ذروة غير مسبوقة .. نصف أعضاء الجماعات المسلحة في هايتي من الأطفال

أرشيفية

أسواق ومال مصر.. ارتفاع أرصدة الذهب بالبنك المركزي

الدولار مقابل البتكوين

أسواق ومال الدولار يتخلى عن مكاسبه بعد ترشيح سكوت بسنت وزيرا للخزانة

تعبيرية

أخبار محلية 4 إصابات متوسطة بحادث تدهور "باص" على طريق الزرقاء - المفرق



 




الأكثر مشاهدة