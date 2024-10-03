 
الخميس 2024-10-03 12:36 م
 

"ذكرني بعدين" جنبلاط يتحدث عن وضع لبنان والمنطقة

الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط
الخميس، 03-10-2024 10:51 ص
الوكيل الإخباري-   حذر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط من أن وضع المنطقة في غاية الخطورة، وأن "الحرب التي بدأها الإسرائيلي في لبنان يمكنها أن تستمر لسنة أو سنتين"، ولدى سؤاله عن واقعية هذه المدة، أجاب: "ذكرني بعدين". اضافة اعلان


وقال إن "العدوان الإسرائيلي على غزة والذي يحظى بغطاء أمريكي ودولي مضى عليه سنة وتم تدمير غزة، وإنهاء كل مقومات الحياة فيها ويصر (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على مواصلة القتال. فهل لأحد أن يتوقع أن لا يقدم الإسرائيلي على القيام بالمسار نفسه في لبنان؟".

وأضاف: "نتنياهو لديه الهدف نفسه، وهو يلقى دعما دوليا، وخصوصا من قبل الأمريكيين"، مشددا على أنه "يجب الانتهاء من هذه اللعبة والخروج من دوامة الكذب أو التهدئة أو إرسال الموفدين بين فترة وأخرى، من دون أي مجهود جدي أو ضغط فعلي لوقف النار.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

عناصر من حزب الله

عربي ودولي حزب الله يتصدى لمحاولة تقدم إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

من المصدر

أخبار محلية تجهيز مبان أمنية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

تعبيرية

طب وصحة عند الشعور بالجوع قبل النوم.. 8 وجبات خفيفة يمكن تناولها

تعبيرية

طب وصحة 4 أعراض مزعجة لجفاف السائل الزلالي من الركبة!

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي الأونروا و"العدل الدولية" وغوتيريش من بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام هذا العام

أسمدة

أسواق ومال أسعار الغاز تجبر بولندا على تصدير الأسمدة الروسية إلى أوكرانيا

أمير قطر

عربي ودولي أمير قطر: ما يجري في المنطقة إبادة جماعية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية عقد الاجتماع السنوي لمسؤولي كشافة التربية والتعليم



 


الأكثر مشاهدة