"ذكرني بعدين" جنبلاط يتحدث عن وضع لبنان والمنطقة

وقال إن "العدوان الإسرائيلي على غزة والذي يحظى بغطاء أمريكي ودولي مضى عليه سنة وتم تدمير غزة، وإنهاء كل مقومات الحياة فيها ويصر (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على مواصلة القتال. فهل لأحد أن يتوقع أن لا يقدم الإسرائيلي على القيام بالمسار نفسه في لبنان؟".
وأضاف: "نتنياهو لديه الهدف نفسه، وهو يلقى دعما دوليا، وخصوصا من قبل الأمريكيين"، مشددا على أنه "يجب الانتهاء من هذه اللعبة والخروج من دوامة الكذب أو التهدئة أو إرسال الموفدين بين فترة وأخرى، من دون أي مجهود جدي أو ضغط فعلي لوقف النار.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
حزب الله يتصدى لمحاولة تقدم إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
-
الأونروا و"العدل الدولية" وغوتيريش من بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام هذا العام
-
أمير قطر: ما يجري في المنطقة إبادة جماعية
-
تفاصيل مثيرة تٌكشف لأول مرة عن "كمائن حزب الله" ضد جيش الاحتلال
-
إيران قد تملك 10 رؤوس نووية بحلول أبريل المقبل على الأكثر
-
اختار البقاء للاعتناء بالمسنين .. مقتل أمريكي بقصف إسرائيلي على لبنان
-
مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: ردنا على إيران سيكون محسوبا
-
غارات إسرائيلية على مستودع أسلحة بريف جبلة على الساحل السوري