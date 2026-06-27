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رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب باتفاق لبنان وإسرائيل

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
 
السبت، 27-06-2026 04:24 م
الوكيل الإخباري-   رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، معتبرة أنه يمثل "خطوة مهمة بعيدا عن التصعيد".اضافة اعلان


وكتب فون دير لاين، عبر منصة "إكس"، أنه "لا يمكن أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط بينما لبنان يشتعل"، معربة عن شكرها للولايات المتحدة على جهود الوساطة.

وقالت إنّ الخطوات الرئيسية المقبلة تتمثل في نزع سلاح الجماعات غير التابعة للدولة، والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد لدعم هذا المسار نحو استقرار إقليمي دائم، بما في ذلك مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، مشيرة إلى حشد 100 مليون يورو لدعم النازحين.

ووقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة الجمعة، اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.
 
 


gnews

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