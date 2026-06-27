رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب باتفاق لبنان وإسرائيل

وكتب فون دير لاين، عبر منصة "إكس"، أنه "لا يمكن أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط بينما لبنان يشتعل"، معربة عن شكرها للولايات المتحدة على جهود الوساطة.
وقالت إنّ الخطوات الرئيسية المقبلة تتمثل في نزع سلاح الجماعات غير التابعة للدولة، والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد لدعم هذا المسار نحو استقرار إقليمي دائم، بما في ذلك مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، مشيرة إلى حشد 100 مليون يورو لدعم النازحين.
ووقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة الجمعة، اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.
-
أخبار متعلقة
-
قطر تدين الهجوم الإيراني على البحرين
-
مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية على البحرين واستهداف المنشآت المدنية
-
وزير الخارجية الألماني: احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة أمر حاسم
-
هيئة بحرية: ناقلة تبلغ عن تعرضها لاستهداف بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
-
روبيو: ترامب قد يزور الهند في مطلع العام المقبل
-
البحرين تعلن تعرضها للاستهداف بعدد من المسيّرات الإيرانية
-
إيران: الضربات الأميركية "انتهاك صارخ" لمذكرة التفاهم
-
مسؤول أمريكي: الغارات على إيران شُنّت بـ6 طائرات أمريكية استهدفت 4 مواقع