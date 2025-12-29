رئيسة المفوضية الأوروبية: يتعين تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا

07:18 ص

الوكيل الإخباري- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعماء أوروبيين الأحد، إنه تم إحراز تقدم ملموس خلال المناقشات وشددت على ضرورة تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا. اضافة اعلان





وكتبت على منصة التواصل الاجتماعي إكس قائلة "أوروبا مستعدة لمواصلة العمل مع أوكرانيا وشركائنا الأميركيين لتعزيز هذا التقدم. ويُعد تقديم ضمانات أمنية قوية منذ البداية أمرا بالغ الأهمية في هذا المسعى".

