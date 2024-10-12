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رئيسة المكسيك تدعو للاعتراف بدولة فلسطين

رئيسة المكسيك الجديدة كلاوديا شينباوم
رئيسة المكسيك الجديدة كلاوديا شينباوم
السبت، 12-10-2024 08:19 ص
الوكيل الإخباري-   دعت رئيسة المكسيك الجديدة كلاوديا شينباوم، الجمعة، إلى الاعتراف بدولة فلسطين من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وقالت في أول تصريح لها حول هذا الموضوع منذ توليها منصبها في الأول من أكتوبر: "يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية تماما مثل دولة إسرائيل. لقد كان هذا موقف المكسيك منذ سنوات عدة".

وخلال مؤتمرها الصحفي اليومي، دانت شينباوم أيضا العنف في الشرق الأوسط، وقالت إن "الحرب لن تؤدي أبدا إلى وجهة جيدة".

سكاي نيوز
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