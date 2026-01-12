الإثنين 2026-01-12 06:46 ص

رئيسة وزراء الدنمارك: غرينلاند أمام لحظة حاسمة

الوكيل الإخباري-   اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن الأحد أن إقليم غرينلاند المتمتع بحكم ذاتي في الدولة الاسكندنافية أمام "لحظة حاسمة" في ظل سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ضمه.اضافة اعلان


وقالت فريدريكسن خلال نقاش مع قادة أحزاب دنماركية أخرى "هناك نزاع قائم حول غرينلاند... إنها لحظة حاسمة، فالأمر يتجاوز ما هو ظاهر للعيان".

والدنمارك بما فيها غرينلاند عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعلنت فريدريكسن في وقت سابق هذا الأسبوع أن هجوما أميركيا على أحد أعضاء الحلف سيعني "نهاية كل شيء" لا سيما الناتو ونظام الأمن القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
 
 


