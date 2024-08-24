رئيس أركان الجيش الأميركي يصل المنطقة في زيارة غير معلنة

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الوكيل الإخباري- بدأ رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي سي كيو براون زيارة لم تكن معلنة لمنطقة الشرق الاوسط اليوم السبت لمناقشة سبل تجنب تصعيد جديد خوفا من توسع رقعة الصراع، في ظل انتظار رد إيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، وآخر من حزب الله على اغتيال القيادي فؤاد شكر، وتواصل مفاوضات صفقة وقف إطلاق النار بغزة. اضافة اعلان

