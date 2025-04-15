الثلاثاء 2025-04-15 09:16 ص
 

رئيس الأرجنتين يعلن استعداده لعقد صفقة مع واشنطن لرفع الرسوم

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 15-04-2025 07:32 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عن استعداده لعقد صفقة مع الولايات المتحدة من أجل رفع الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ميلي في أعقاب لقائه بوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت في بوينس آيرس، أمس الاثنين: "نفهم المقترح حول الرسوم الذي أعده الرئيس دونالد ترامب ونحن على استعداد للتوقيع على اتفاقية حول التجارة، ستكون نافعة بالنسبة للولايات المتحدة والأرجنتين على حد سواء".

واعتبر ميلي أن إجراءات الإدارة الأمريكية تهدف إلى توفير "ظروف عادلة أكثر للتجارة العالمية بعد سنوات طويلة من اختلال الموازين التجارية".

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وأكد أن الأرجنتين "تعتزم أن تكون حليفا موثوقا به للولايات المتحدة في المنطقة".

 

RT

 
gnews

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