الإثنين 2026-03-09 01:03 ص

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب مع إيران قد تتطلب "الكثير من الوقت"

إسرائيل تعترض صواريخ أطلقت من إيران
إسرائيل تعترض صواريخ أطلقت من إيران،
 
الأحد، 08-03-2026 11:07 م

الوكيل الإخباري-   شدّد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأحد، على أن الحرب مع إيران التي بدأت في 28 شباط، قد تتطلب "الكثير من الوقت".

اضافة اعلان


وقال زامير متوجها إلى قواته في فيديو نشره الجيش: "إن إسرائيل في حال طوارئ منذ عامين، وعلينا أن نتوقع أن يستغرق الأمر الكثير من الوقت، علينا أن نتحلّى بالصبر".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

محمد بن زايد وترامب يبحثان التطورات التي تشهدها المنطقة

عربي ودولي محمد بن زايد وترامب يبحثان التطورات التي تشهدها المنطقة

طهران

عربي ودولي إسرائيل تعلن قصف مقر سلاح الجو للحرس الثوري في قلب طهران

مجتبى خامنئي

عربي ودولي رويترز: إيران تعين مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

عربي ودولي بالفيديو .. محمد بن زايد ‏يوجه رسالة؛ الإمارات بخير

غزة

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. 15 شاحنة مساعدات إماراتية جديدة في طريقها إلى غزة

بريطانيا تعمل مع شركات طيران لزيادة إجلاء مواطنيها من عُمان

عربي ودولي الخارجية البريطانية تسحب بعض الموظفين وأفراد عائلاتهم مؤقتا من لبنان

روسيا: التباطؤ الاقتصادي مستمر خلال عام 2026

عربي ودولي روسيا تعلن جاهزيتها لاستئناف تصدير النفط إلى أوروبا عبر الأنابيب

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يؤكد تضامنه مع البحرين في مواجهة الاعتداءات



 






الأكثر مشاهدة