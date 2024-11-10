رئيس الأركان السعودي يزور إيران

الوكيل الإخباري- يزور رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي طهران اليوم الأحد على رأس وفد عسكري رفيع.



وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن الرويلي، سيلتقي في طهران، برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، وسيبحثان العلاقات الثنائية والعلاقات الدفاعية.

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وفي ديسمبر الماضي، أجرى باقري، مباحثات هاتفية مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، تناولت التطورات الإقليمية، ورفع مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في البلدين، والقضايا المهمة في العالم الإسلامي.



والشهر الماضي، أعلن قائد البحرية الإيرانية الأدمیرال شهرام إیراني، أن السعودية طلبت إجراء مناورة بحرية مشتركة مع إيران.

RT