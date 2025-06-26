رئيس البرازيل ينصح ترامب بقضاء وقت أقل على الانترنت

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى قضاء وقت أقل على الانترنت والتركيز على أداء مهامه.

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وقال لولا دا سيلفا للصحفيين، يوم الأربعاء: "في هذا العالم غير الهادئ، حيث يوجد رئيس مثل هذه الدولة الكبيرة كالولايات المتحدة... عليه أن يفكر أكثر في ما يقوله ويقضي وقتا أقل على الانترنت ويهتم أكثر بأداء مهام رئيس الدولة".