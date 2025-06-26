رئيس البرازيل ينصح ترامب بقضاء وقت أقل على الانترنت

وأضاف: "لقد كان لدينا رئيس مماثل. وبصراحة، كانت مصالح البلاد تهمه أقل من أي شيء آخر. وما كان أهم بالنسبة له هو تلبية احتياجاته الصغيرة وغير القانونية أحيانا".
ولم يذكر لولا دا سيلفا اسم الرئيس الذي تحدث عنه، لكن وسائل الإعلام رآت في ذلك إشارة ضمنية إلى الرئيس السابق جاير بولسونارو المعروف بمواقفه اليمينية وتأييده لترامب.
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