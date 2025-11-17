رئيس البرتغال يتحدث عن طرد كريستيانو رونالدو

الإثنين 2025-11-17 08:40 م
 

رئيس البرتغال يتحدث عن طرد كريستيانو الأخير
 
الوكيل الإخباري-  علّق الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا على غياب مواطنه النجم كريستيانو رونالدو عن مباراة منتخب بلاده أمام ضيفه الأرمني (9-1) ضمن تصفيات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن هذا الغياب كان مؤسفًا، لكنه جزء من طبيعة العباقرة.اضافة اعلان


وأوضح الرئيس في حديثه للصحفيين: "كريستيانو دائمًا له مكانة خاصة، إنه دائمًا في قلوبنا، ويحتل مكانة في تقديرنا. لا بد أنه يشعر بالأسف الشديد لعدم حضوره المباراة، إنه لأمر مؤسف، لقد غاب عن مباراة كان من المهم أن يكون فيها القائد حاضرًا، ولكن هكذا هم العباقرة".

ويأتي غياب رونالدو عن مباراة الأرمن بسبب الإيقاف، بعد أن تعرض للطرد خلال مباراة منتخب البرتغال أمام مضيفه الإيرلندي (0-2) في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، إثر توجيهه ضربة بالكوع للاعب الإيرلندي دارا أوشيه.

وعن الفوز الساحق على أرمينيا وتأهل البرتغال رسميًا إلى كأس العالم 2026، قال الرئيس مارسيلو: "هذه هي مباراة حياتي، وحياة الكثير من البرتغاليين، لقد خضنا مباريات أكثر إثارة وانتهت بانتصارات، ولكن الـ(9-1) نتيجة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، وكان من الممكن أن تكون النتيجة (10-1) أو (11-1). كانت مباراة استثنائية، الفريق لعب بروح عالية، لقد كان اللقاء فريدًا من نوعه، ومن الجيد أن هناك الكثير من الأطفال هنا، لأنهم سيتذكرون تلك المواجهة".

