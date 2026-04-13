رئيس المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز

الإثنين، 13-04-2026 05:29 م

الوكيل الإخباري-   شدد أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، الإثنين على أنه لا يحقّ لأي بلد إغلاق مضيق هرمز أمام حركة النقل البحري.

وقال دومينغيز خلال مؤتمر صحفي "بموجب القانون الدولي، لا يحقّ لأي بلد حظر الحقّ في العبور الآمن أو حرّية الملاحة عبر المضائق الدولية التي تستخدم لحركة العبور الدولية".

 
 


