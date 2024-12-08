رئيس الوزراء السوري : هكذا هو الحال في دمشق

وأضاف الجلالي خلال وجوده بأحد فنادق العاصمة دمشق أن العاصمة السورية دمشق تشهد بعض الفوضى حاليا بسبب ترك القوى الأمنية لأماكنها دون ترتيب.
ولفت الجلالي إلى أن آخر تواصل مع بشار الأسد كان هاتفيا أمس، موضحا أن الاتصال كان من قبله لوضع الأسد بآخر التطورات.
وتحدث الجلالي عن تواصله مع أكثر من شخص في المعارضة، بعد أن أعلن موقفه بالحفاظ على مؤسسات الدولة.
ولفت إلى أن الأولوية الآن لتأمين المواد التموينية والأمن.
وشدد على أنه جرى الاتفاق مع المعارضة على الحفاظ على مؤسسات الدولة حتى الانتقال للحكم الجديد.
وتحدث عن تواصله مع مسؤولين من قادة الشرطة ومعاون وزير الداخلية، مؤكدا على أنه لا بد من وجود قوى سياسية على الأرض.
وطالب الجلالي الشعب السوري بالهدوء والحفاظ على المقدرات التي تم بناؤها وتمنى تجنب الفوضى والثأر.
-
أخبار متعلقة
-
أنقرة: نظام بشار الأسد سقط وانتهت حقبته
-
مصادر سورية: دوي انفجارات في عدة مناطق في العاصمة دمشق
-
الخارجية السورية تصدر بيانا لرعاياها في الخارج
-
تفاصيل جديدة حول مكان بشار الأسد
-
قرار بحظر التجول في دمشق خلال هذه الفترة
-
مقاتلو المعارضة السورية يدخلون وسط منبج
-
إثيوبيا تغرق في الظلام بسبب انقطاع كامل للكهرباء
-
كم بلغت؟.. رصد مكافأة كبيرة لمن يساعد بالقبض على بشار الأسد