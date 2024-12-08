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رئيس الوزراء السوري : هكذا هو الحال في دمشق

بشار الأسد
بشار الاسد
الأحد، 08-12-2024 02:35 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي، الأحد، إن بعض فصائل المعارضة دخلت إلى دمشق وأخرى بالطريق، مؤكدا على وجود تواصل هاتفي معهم.

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وأضاف الجلالي  خلال وجوده بأحد فنادق العاصمة دمشق أن العاصمة السورية دمشق تشهد بعض الفوضى حاليا بسبب ترك القوى الأمنية لأماكنها دون ترتيب.


ولفت الجلالي إلى أن آخر تواصل مع بشار الأسد كان هاتفيا أمس، موضحا أن الاتصال كان من قبله لوضع الأسد بآخر التطورات.


وتحدث الجلالي عن تواصله مع أكثر من شخص في المعارضة، بعد أن أعلن موقفه بالحفاظ على مؤسسات الدولة.


ولفت إلى أن الأولوية الآن لتأمين المواد التموينية والأمن.


وشدد على أنه جرى الاتفاق مع المعارضة على الحفاظ على مؤسسات الدولة حتى الانتقال للحكم الجديد.


وتحدث عن تواصله مع مسؤولين من قادة الشرطة ومعاون وزير الداخلية، مؤكدا على أنه لا بد من وجود قوى سياسية على الأرض.


وطالب الجلالي الشعب السوري بالهدوء والحفاظ على المقدرات التي تم بناؤها وتمنى تجنب الفوضى والثأر.

 
gnews

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