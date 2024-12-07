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رئيس الوزراء القطري يحذر من حرب أهلية في سوريا

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أرشيفية
السبت، 07-12-2024 01:34 م

الوكيل الإخباري- حذر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من اندلاع حرب أهلية في سوريا على خلفية الوضع فيها.

وقال رئيس الوزراء القطري، خلال افتتاح النسخة 22 من منتدى الدوحة اليوم :"لم نلاحظ أي تحرك جدي من بشار الأسد بشأن تصحيح العلاقة مع الشعب السوري.. هناك قلق من أن تهدد الحرب الأهلية وحدة سوريا إذا لم يتم التوصل لحل سياسي".

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وأضاف أنه "ينبغي إرساء الإطار المطلوب كي نتوصل إلى حل مستدام في سوريا".


بالمقابل لفت الوزير القطري إلى أن "الإبادة الجماعية في غزة تهدد استقرار المنطقة.. وأن "المأساة الإنسانية المستمرة في غزة امتدت تداعياتها إلى لبنان وسوريا".


وأشار إلى أن "نجاح تجربة الهدنة المؤقتة في لبنان تؤكد إمكانية نجاح العمل الدبلوماسي" ،منوها "بأن العالم يقف على مفترق طرق مصيري، إما الاستسلام لدوامة العنف وإما ابتكار أساليب وحلول جديدة".


من جهة أخرى،قال وزير الخارجية القطري: "لاحظنا تراجع الزخم المرتبط بالمفاوضات بشأن غزة قبل الانتخابات الأمريكية، وعدنا إلى دورنا في المفاوضات بشأن غزة بعد أن رأينا زخما جديدا.. عاد الزخم لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة بعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب".

 

RT

 
gnews

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