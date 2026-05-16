رئيس الوزراء اللبناني: البلاد سئمت من زجها في حروب "عبثية"

السبت، 16-05-2026 12:43 ص

الوكيل الإخباري-   دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الجمعة إلى دعم عربي ودولي للمحادثات المباشرة التي تخوضها بلاده مع إسرائيل، منتقدا حزب الله لزجّه لبنان في حرب "عبثية".

وفي كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء نظمتها منظمة غير حكومية في بيروت، عبّر سلام عن أمله في "حشد الدعم العربي والدولي لتعزيز" موقف لبنان في المحادثات مع إسرائيل، وذلك بُعيد انتهاء الجولة الثالثة من هذه المحادثات في واشنطن والتي أفضت إلى تمديد الهدنة السارية حاليا 45 يوما إضافية.

 
 


