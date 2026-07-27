الإثنين 2026-07-27 07:29 م

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تلقى اتصالا من وزيرة خارجية كندا لبحث جهود خفض التصعيد بالمنطقة

علم قطر
علم قطر
 
الإثنين، 27-07-2026 07:09 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا من وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند بحثا خلاله جهود خفض التصعيد في المنطقة.اضافة اعلان


وبحسب بيان لوزراة الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
 


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