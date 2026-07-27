رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تلقى اتصالا من وزيرة خارجية كندا لبحث جهود خفض التصعيد بالمنطقة

وبحسب بيان لوزراة الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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