رئيس كوبا يندد بخطة ترامب لاحتجاز مهاجرين في غوانتانامو

وقال الرئيس الكوبي في تدوينة على منصة "إكس" أمس الأربعاء: "في عمل وحشي، أعلنت الحكومة الأمريكية الجديدة أنها ستسجن آلاف المهاجرين في قاعدة غوانتانامو البحرية الواقعة في الأراضي الكوبية المحتلة بشكل غير قانوني وتطردهم قسرا".
وأشار إلى أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين سيحتجزون "بجوار سجون معروفة بالتعذيب والاحتجاز المخالف للقانون".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الأربعاء أنه سيوقع أمرا تنفيذيا يوجه وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الأمن الداخلي بإعداد منشأة للمهاجرين في خليج غوانتانامو يتسع لـ 30 ألف شخص لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين.
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