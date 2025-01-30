رئيس كوبا يندد بخطة ترامب لاحتجاز مهاجرين في غوانتانامو

الوكيل الإخباري- وصف رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتجاز 30 ألف مهاجر غير نظامي في معتقل غوانتانامو، بـ"التصرف الوحشي".



وقال الرئيس الكوبي في تدوينة على منصة "إكس" أمس الأربعاء: "في عمل وحشي، أعلنت الحكومة الأمريكية الجديدة أنها ستسجن آلاف المهاجرين في قاعدة غوانتانامو البحرية الواقعة في الأراضي الكوبية المحتلة بشكل غير قانوني وتطردهم قسرا".

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