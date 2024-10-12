رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يصل الى بيروت

وبحسب المعلومات سيلتقي قاليباف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي.
c7mob
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