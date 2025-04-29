الثلاثاء 2025-04-29 03:31 ص
 

رئيس وزراء إسبانيا يعلن عودة نحو 50% من الطاقة بعد حادث انقطاع

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 02:25 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عودة نحو 50% من الطاقة الكهربائية بعد حادث انقطاع استثنائي طال مناطق واسعة من إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

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وخلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، دعا سانشيز المواطنين "للهدوء"، مشيرا إلى أن جميع البلديات تقريبا شهدت تحسنا.

وأضاف أنه ليس بوسعه أن يحدد موعد عودة الطاقة الكهربائية بالكامل، مشيرا إلى أن "الخبراء لم يتمكنوا بعد من تحديد سبب العطل المفاجئ في شبكات الكهرباء، لكنهم سيقومون بذلك".

وأكد كذلك عودة الأوضاع إلى مجراها الطبيعي في المستشفيات بفضل استخدامها لمولدات الطاقة الاحتياطية.

 
gnews

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