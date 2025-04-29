رئيس وزراء إسبانيا يعلن عودة نحو 50% من الطاقة بعد حادث انقطاع

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عودة نحو 50% من الطاقة الكهربائية بعد حادث انقطاع استثنائي طال مناطق واسعة من إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

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