السبت 2025-03-29 06:05 ص
 

رئيس وزراء كندا الجديد يعارض التعاون مع روسيا في القطب الشمالي

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني
 
السبت، 29-03-2025 04:30 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني خلال مؤتمر صحفي أن كندا لن تتعاون مع روسيا في المنطقة القطبية الشمالية.

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 تولى مارك كارني منصب رئيس وزراء كندا في منتصف مارس الجاري بعد استقالة سلفه جاستين ترودو.

ومن جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس الماضي بأن الدول الغربية هي التي اتخذت قرار وقف التفاعل ضمن مجلس القطب الشمالي، مؤكدا أن موسكو لم ترفض التواصل في هذا الإطار.

يذكر أن مجلس القطب الشمالي، الذي تأسس عام 1996، هو منتدى حكومي دولي رفيع المستوى يعمل على تعزيز التعاون في المنطقة، خاصة في مجال حماية البيئة.

 
gnews

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