رئيس وزراء كندا الجديد يعارض التعاون مع روسيا في القطب الشمالي

ومن جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس الماضي بأن الدول الغربية هي التي اتخذت قرار وقف التفاعل ضمن مجلس القطب الشمالي، مؤكدا أن موسكو لم ترفض التواصل في هذا الإطار.
يذكر أن مجلس القطب الشمالي، الذي تأسس عام 1996، هو منتدى حكومي دولي رفيع المستوى يعمل على تعزيز التعاون في المنطقة، خاصة في مجال حماية البيئة.
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