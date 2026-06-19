رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين اعتداءاتِ المُستوطنين المتواصلة في الضفّة الغربية المُحتلّة

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، ندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، بموجات العنف المتصاعد، الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة، والذي يمثل انتهاكا جسيما لحرمة دور العبادة، وكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويقوض جهود السلام، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
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