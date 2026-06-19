رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين اعتداءاتِ المُستوطنين المتواصلة في الضفّة الغربية المُحتلّة

الوكيل الإخباري- أدانت رابطة العالم الإسلامي، باستنكار شديد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتواصلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها الاعتداءات على المسجد الكبير في قرية "جلجليا"، ومسجد الفاروق شمال "رام الله".

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