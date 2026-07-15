الأربعاء 2026-07-15 02:42 م

رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول المنطقة

رابطة العالم الإسلامي تُدين تكرارَ العدوان الإيرانيّ على الكويت والبحرين والأردن
رابطة العالم الإسلامي
 
الأربعاء، 15-07-2026 02:17 م

الوكيل الإخباري-    أدانت رابطة العالم الإسلامي، باستنكار شديد، استمرار إيران في تهديد أمن المنطقة واستقرارها باستهداف عدد من الدول، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وقواعد حسن الجوار.

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كما أدانت الرابطة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، استهداف إيران لعدد من المراكز الحدودية الكويتية، ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت، والاعتداءات التي استهدفت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة، واستهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز.

 
 


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