رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول المنطقة

الوكيل الإخباري- أدانت رابطة العالم الإسلامي، باستنكار شديد، استمرار إيران في تهديد أمن المنطقة واستقرارها باستهداف عدد من الدول، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وقواعد حسن الجوار.

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