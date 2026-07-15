رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول المنطقة

كما أدانت الرابطة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، استهداف إيران لعدد من المراكز الحدودية الكويتية، ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت، والاعتداءات التي استهدفت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة، واستهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز.
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